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رئيس الوزراء العراقي: القوات الأمريكية ستعود لبلادها نهاية العام الحالي

10:55 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
رئيس الوزراء العراقي: القوات الأمريكية ستعود لبلادها نهاية العام الحالي

رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى

العراق - (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القوات الأمريكية ستعود إلى بلادها نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستدخل إلى مرحلة جديدة.

وقال الكاظمي في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء، إن "الحوار الاستراتيجي هو نتيجة مرحلة طويلة قامت بها الحكومة وهو حوار في مستقبل العلاقات العراقية الأمريكية".

وأضاف أن "أهم إنجاز في الحوار الاستراتيجي أنه وحد مواقف القوى السياسية العراقية، وأن العلاقة بين العراق والولايات المتحدة ستتحول إلى مرحلة جديدة"، معتبرا أن "القوات الأمنية العراقية قادرة على حماية أراضيها".

ولفت الكاظمي إلى أن دور العراق في المنطقة أصبح محوريا وأن بلاده تدعم الحوارات التي تساعد على الاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية العمل على استعادة هيبة الدولة ومحاولة إيجاد بيئة آمنة للاستثمار.

وكشف الكاظمي عن أن "العراق سيستلم قريباً 400 ألف جرعة من لقاح فايزر في كل أسبوع"، لافتاً إلى أن "منظمات أمريكية ساعدت باستعادة الآثار العراقية المفقودة".

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مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي القوات الأمريكية

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