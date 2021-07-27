Masrawy logo white

روسيا: نتوقع رد المنظمات الدولية على تدمير النصب التذكارية السوفيتية في أوكرانيا

10:52 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
روسيا: نتوقع رد المنظمات الدولية على تدمير النصب التذكارية السوفيتية في أوكرانيا

وزارة الخارجية الروسية

روسيا - (أ ش أ)

توقعت روسيا اليوم الثلاثاء ألا تترك المنظمات الدولية المسؤولة التدمير الهمجي للنصب التذكارية السوفيتية في أوكرانيا دون رد.

جاء ذلك على لسان ألكسندر بيكانتوف نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية في تعليق على تفكيك النصب التذكاري للجيش السوفيتي في لفوف بأوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، في نسختها باللغة الإنجليزية، عن بيكانتوف قوله "ندين بشدة التدمير الهمجي لنصب المجد العسكري ونحث السلطات الأوكرانية على التقيد بالتزاماتها فيما يتعلق بالحفاظ عليها وحمايتها وفقا لتشريعاتها الوطنية والاتفاقات الدولية، بما في ذلك الاتفاق المتعلق بالحفاظ على ذكرى الشجاعة والبطولة لشعوب كومنولث الدول المستقلة في الحرب الوطنية العظمى 1941-1945".

وأضاف: "نتوقع أن الكيانات الدولية المسؤولة لن تترك الحقائق الفاضحة والاتجاهات الخطيرة لاستعادة أيديولوجية النازية الجديدة في وسط القارة الأوروبية دون اهتمام ورد فعل".

وأشار إلى أن السلطات الأوكرانية تخطط لتفكيك المزيد من النصب التذكارية السوفيتية في المستقبل.

هذا المحتوى من

الخارجية الروسية النصب التذكارية السوفيتية أوكرانيا ألكسندر بيكانتوف

الخبر التالى:

رئيس الوزراء العراقي: القوات الأمريكية ستعود لبلادها نهاية العام الحالي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
35

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

358

متعافون اليوم

284059

إجمالي الإصابات

16494

إجمالي الوفيات

227970

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا