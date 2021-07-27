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البيت الأبيض يعلن مخططًا جديدًا لنظام الهجرة

10:29 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
البيت الأبيض يعلن مخططًا جديدًا لنظام الهجرة

البيت الأبيض

الولايات المتحدة - (أ.ش.أ)

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، عن مخطط جديد بشأن نظام الهجرة الذي تتبناه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأشار بيان صدر اليوم في هذا الشأن إلى أن هذا المخطط يعتمد على تأمين الحدود وينظر في طلبات اللجوء بشكل عادل وفعال ويعزز جهود إدارات الهجرة في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ويتناول الأسباب الجذرية للهجرة من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة.

وأضاف أن النجاح في بناء هذا النظام العادل والإنساني للهجرة لن يتحقق بين عشية وضحاها، خاصة بعد سياسات الهجرة السابقة غير العقلانية واللاإنسانية، لكن هذه الإدارة، حسب البيان، لديها مخطط للوصول إلى هذه الغاية وتحقق في ذلك تقدما حقيقيا.

وأكد أن الولايات المتحدة تعنى بحدودها وتعتزم فرض قوانين الهجرة بصورة عادلة ومواصلة العمل لحماية هذا النظام والحد من الهجرة غير النظامية والحفاظ على الحدود آمنة.

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البيت الأبيض الهجرة جو بايدن

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