أوستن: أفعال الصين في المحيطين الهندي والهادئ تهدد سيادة الدول الأخرى

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن أفعال الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، تهدد سيادة الدول الأخرى.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي، في كلمة خلال زيارته إلى سنغافورة أوردتها قناة "سي إن إن " الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مطالبات الصين الإقليمية الخاصة ببحر الصين الجنوبي لا أساس لها في القانون الدولي.

وأشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تهدف إلى حل هذه المسائل سلميا، محذرا في الوقت ذاته من أن سلوك الصين العنيف لا يتماشى مع هذا الهدف.

وأضاف أوستن " للأسف، عدم رغبة بكين في حل الخلافات بطريقة سلمية واحترام سيادة القانون، لا يتعلق فقط بالمياه، نحن نرى كذلك أن هناك سلوكا عدائيا تجاه الهند، وأنشطة عسكرية مزعزعة للاستقرار تجاه تايوان، وعمليات إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية تجاه شعب الإيوجور المسلمين".