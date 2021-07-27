‏‏‏ألمانيا: قتيلان وخمسة مفقودين إثر انفجار بمنشأة نفايات

برلين - (ا ف ب)

لقي شخصان على الأقل مصرعهما وأصيب 31 آخرون بجروح إثر انفجار بمنشأة لإدارة النفايات غرب ألمانيا الثلاثاء، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للموقع، مشيرة إلى أن خمسة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين. وأضاف نفس المصدر أن الحادث وقع تحديدا في مكب ومحرقة النفايات التابعة لها "كيمبارك" في ليفركوزن، وليس في المنطقة الصناعية التي تضم الشركات الكيميائية.

قتل شخصان وأصيب 31 آخرون بجروح في انفجار بمنشأة لإدارة النفايات في مدينة ليفركوزن غرب ألمانيا، حسبما أعلنت الشركة المشغلة للموقع، فيما ما لا يزال خمسة أشخاص في عداد المفقودين.

وأعلنت شركة "كورنتا" المشغلة لمنشأة كيمبارك في بيان "نأسف بشدة لهذا الحادث المأسوي" مضيفة أن "جهود الإنقاذ تتواصل" للعثور على العمال الخمسة المفقودين. والقتيلان والجرحى والمفقودون جميعًا هم من عمال المنشأة. وطلبت الشركة من الأهالي ملازمة منازلهم فيما كان الدخان الأسود يتصاعد من المنشأة.

تغريدة منشأة "كيمبارك" التابعة لشركة "كورنتا"

ووقع الإنفجار قرابة الساعة 09,00 صباحًا بالتوقيت المحلي ولا تزال أسبابه مجهولة. وأرسل التطبيق الألماني "نينا" المختص بتوجيه تحذيرات، تنبيها للأهالي بوجوب إغلاق جميع الأبواب والنوافذ فيما كانت سحب الدخان الأسود تتصاعد من الموقع. كما طُلب من الأهالي عدم الضغط على شبكة هواتف اجهزة الطوارئ.

كورنتا: "ليست منشأة كيميائية"

وأوضحت كورنتا أن الحادث وقع في مكب ومحرقة النفايات التابعة لها في منطقة بويريغ بمدينة ليفركوزن، وهي غير المنطقة الصناعية الرئيسية التي تضم العديد من الشركات الكيميائية مثل باير ولانكسيس وإيفونيك.

وفي مؤتمر صحفي بعد الظهر في ليفركوزن، قال لارش فرايدريخ رئيس كيمبارك إن التحذير بوجوب البقاء في المنازل لا يزال قائما، فيما سارع الخبراء لتحديد تركيبة الدخان المتصاعد. وردًا على سؤال عما إذا كان الدخان المنبعث يحتوي على غازات سامة، رفض فرايدريخ التكهن، لكنه قال إنه لا يمكن استبعاد أي فرضيات.

يوم أسود لأهالي ليفركوزن

من جهته، قال رئيس بلدية المدينة أوفيه ريخراث إنه "يوم أسود لأهالي ليفركوزن". ولفت إلى أن الملاعب في حيي بويريغ وأوبلادن ستغلق، وحض الأهالي على غسل الفاكهة والخضر التي تنمو في حدائقهم قبل تناولها. وأوضحت سلطات المدينة على فيس بوك أن مستويات التلوث لا تزال عند "المستوى الأخضر" وأن التدابير المتخذة على سبيل الاحتياط.

وتسبب الإنفجار باندلاع حريق في مستوعبات مذيبات سائلة تنتظر الحرق. واستغرق إخماد الحريق الهائل عدة ساعات واستدعي إطفائيون من كولونيا المجاورة للمشاركة في الجهود. وكتبت شرطة كولونيا في تغريدة أنها أغلقت العديد من الطرق السريعة في المنطقة بسبب "أضرار كبيرة" وحضت السائقين على تجنب المرور فيها.

وانتشرت على منصات التواصل الاجتماعي صور لدخان أسود يتصاعد في الجو، وقال البعض إن نوافذ منازلهم اهتزت بفعل قوة الانفجار.

وتقع ليفركوزن على الضفة الشرقية لنهر الراين، وعلى مسافة 20 كيلومترًا شمال كولونيا في ولاية شمال الراين فيستفاليا بغرب ألمانيا. ويبلغ عدد سكانها أكثر من 160 ألف نسمة.

وبحسب كورنتا، فإن مجمع كيمبارك للكيميائيات هو من الأكبر في أوروبا.

وتأتي الحادثة بعد فيضانات غير مسبوقة أودت بحياة 180 شخصًا على الأقل في ولايتي شمال الراين فيستفاليا ورينانيا بالاتينات.