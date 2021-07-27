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الرئيس التونسي يلتقي وزير خارجية المغرب

08:23 م الثلاثاء 27 يوليه 2021
الرئيس التونسي يلتقي وزير خارجية المغرب

قيس سعيد

تونس - (د ب أ)

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الثلاثاء وزيرا خارجية المغرب والجزائر اللذين قاما بزيارة إلى تونس التي تشهد تطورات سياسية متسارعة.

ونقل الوزيران رسائل إلى الرئيس سعيد من ملك المغرب محمد السادس ورئيس الجزائر عبد المجيد تبون، بحسب ما أفاد به بيان الرئاسة التونسية.

وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة "نقلت إلى الرئيس رسالة شفاهية تندرج في إطار علاقات الأخوة والتضامن والعلاقات القوية بين الملك والرئيس قيس سعيد والشعبين المغربي والتونسي".

وتأتي زيارة الوزيرين بعد يومين من إعلان الرئيس التونسي التدابير الاستثنائية في البلاد وتجميد البرلمان وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية. وقال إن تونس تمر بمرحلة دقيقة وخطيرة.

وقال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة "تبادلت المعلومات والتحاليل حول عدد من القضايا والقارية التي تهمنا".

وتابع العمامرة "تونس كانت دائما حليف للجزائر. والجزائر كذلك دولة شقيقة ترغب في بناء علاقات مثالية مع تونس. نحن ننطلق بقوة في سياق بناء مغاربي لتحقيق الهدف المنشود".

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