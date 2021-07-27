العواصف الرعدية تتسبب في عزل سكان قرية شمالي إيطاليا

روما - (د ب أ)

تسبب العواصف الرعدية في عزل قرية يقطنها نحو 50 شخصًا شمالي إيطاليا.

وأدى إنهيار أرضي في برينو على الشاطئ الغربي لبحيرة كومو إلى إغلاق الطريق السريع وعزل سكان القرية وفقًا لما قالته فرقة الإطفاء اليوم الثلاثاء.

وانقذت خدمات الطوارئ إمراة مسنة كانت قد علقت داخل منزلها، كما تم إخلاء منزلين.

وتحدث سلطات الحماية المدنية عن عواطف شديدة، وتحديدًا فوق لومبارديا.

وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن أجزاء أخرى من الشاطئ الغربي لبحيرة كومو تضررت أيضًا من الأمطار الغزيرة. وليس هنا حتى الآن أي تقارير بشأن وجود ضحايا.