وزير الخارجية السعودي ونظيره التونسي يبحثان تطورات الأوضاع بتونس
الرياض - (أ ش أ):
بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي آخر المستجدات وتطورات الأوضاع بتونس .
واستعرض خلال اتصال هاتفي اليوم الأثنين ، -حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية - العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات .
وأكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار تونس ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.
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