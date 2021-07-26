وزير الخارجية السعودي ونظيره التونسي يبحثان تطورات الأوضاع بتونس

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي آخر المستجدات وتطورات الأوضاع بتونس .

واستعرض خلال اتصال هاتفي اليوم الأثنين ، -حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية - العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات .

وأكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار تونس ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.