Masrawy logo white

وزير الخارجية السعودي ونظيره التونسي يبحثان تطورات الأوضاع بتونس

09:31 م الإثنين 26 يوليه 2021
وزير الخارجية السعودي ونظيره التونسي يبحثان تطورات الأوضاع بتونس

وزير الخارجية السعودي

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله مع وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي آخر المستجدات وتطورات الأوضاع بتونس .

واستعرض خلال اتصال هاتفي اليوم الأثنين ، -حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية - العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات .

وأكد وزير الخارجية السعودي خلال الاتصال حرص المملكة على أمن واستقرار وازدهار تونس ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك.

هذا المحتوى من

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تونس وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أحداث تونس

الخبر التالى:

ميقاتي: الحس الوطني للحريري دفعه للاعتذار وهناك ضمانات دولية لعدم انهيار لبنان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
39

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

122

متعافون اليوم

284024

إجمالي الإصابات

16487

إجمالي الوفيات

227612

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| بالرابط.. مصدر بـ"التعليم": إعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال ساعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا