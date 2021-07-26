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الرئيس التونسي يعفي وزراء الداخلية والدفاع والعدل من مناصبهم

03:04 م الإثنين 26 يوليه 2021
الرئيس التونسي يعفي وزراء الداخلية والدفاع والعدل من مناصبهم

الرئيس التونسي قيس سعيد

وكالات:

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد أمرا رئاسيا، اليوم الاثنين، قرّر من خلاله إعفاء إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة، حسبما نقلت وسائل إعلام تونسية.

وأصدر قرار بتولى الكتاب العامون أو المكلفون بالشؤون الإدارية والمالية برئاسة الحكومة والوزارات المذكورة تصريف أمورها الإدارية والمالية إلى حين تسمية رئيس حكومة جديد وأعضاء جدد فيها.

يأتي ذلك عقب اعفاء هشام مشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية من منصبه أمس الأحد عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد.

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