وفاة منفذ المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس مالي المؤقت

باماكو- (د ب أ):

بعد فترة وجيزة قيد الاحتجاز, توفى منفذ محاولة الاغتيال الفاشلة بسكين والتي استهدفت الرئيس المؤقت لدولة مالي بغرب أفريقيا، الأسبوع الماضي.

وكانت الحكومة أعلنت في وقت متأخر أمس الأحد أن "صحة (منفذ الهجوم) تدهورت أثناء الاستجواب".

وتوفي الرجل في المستشفى، وصدر أمر بتشريح جثته.

وكان الرجل حاول الهجوم على الرئيس المؤقت عاصمي جويتا بسكين بعد صلاة عيد الأضحى في باماكو يوم الثلاثاء الماضي، لكن قوات الأمن تمكنت من السيطرة عليه.

ولم تتضح بعد هوية الرجل، أو الدافع وراء محاولة الاغتيال الفاشلة.