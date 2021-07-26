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كيف استقبل التونسيون قرار سعيد بتجميد عمل البرلمان؟ (فيديو)

12:23 ص الإثنين 26 يوليه 2021
كيف استقبل التونسيون قرار سعيد بتجميد عمل البرلمان؟ (فيديو)

الرئيس التونسي قيس سعيد

كتب - محمد عطايا:

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأحد، تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب؛ بسبب الاحتجاجات التي عمت تونس اليوم، حسبما ذكرت "العربية"، عقب ترؤسه اجتماعًا طارئا مع القيادات العسكرية والأمنية في البلاد.

وشهدت تونس، اليوم الأحد، احتجاجات عارمة ضد حزب النهضة التونسي (ذراع الإخوان السياسية) للمطالبة بإسقاط النظام السياسي في البلاد، وشهدت اشتباكات بين أنصار النهضة والمتظاهرين.

وتوعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بمواجهة أي ما قد يطرأ من أعمال عنف وتخريب، عقب قراره بإقالة رئيس الحكومة التونسية، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن أعضاء البرلمان.

وقال سعيد، في كلمة متلفزة، اليوم الأحد إن "من يطلق رصاصة واحدة ستواجهه قواتنا المسلحة والأمنية بوابل من الرصاص".

من جهته، أكد رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، رفض الاعتراف بقرار الرئيس قيس سعيّد بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب.

وقال الغنوشي، في تصريحات لوكالة رويترز، إن المؤسسات مازالت قائمة.

احتفالات في ولايات تونسية

تداولت حسابات على موقع "تويتر"، مقاطع فيديو لتجمهر العشرات في جزيرة قرقنة من ولاية صفاقس أمام مقر حركة النهضة في الولاية، وأنزلوا راية الحركة وسط هتافات مرحبة بقرار الرئيس قيس سعيد.

فيما أشارت بعض الحسابات إلى خروج تونسيون في العاصمة للاحتفال بقرارات قيس سعيد بتجميد عمل البرلمان واقالة رئيس الحكومة.

قيس سعيد البرلمان التونسي أحداث تونس الاحتجاجات حزب النهضة التونسي

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