"أكسيوس": حالات التمييز ضد المسلمين الأمريكيين شهدت تصاعدًا

واشنطن - (د ب أ)

ذكر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في تقرير أن حالات التمييز والمضايقات ضد المسلمين الأمريكيين تصاعدت في مايو ويونيو.

وأوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي، اليوم الأحد أن مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، وهو أكبر منظمة إسلامية في البلاد ، ينشر تقريرا سنويا يوثق حوادث التمييز ضد المسلمين، لكنه اختار إصدار تقرير في منتصف العام نظرًا للارتفاع الأخير.

وأضافت المنظمة في بيان صحفي نُشر اليوم أن التقرير يركز على 38 من مئات الحالات التي وثقها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية.

وبحسب المنظمة، يهدف التقرير إلى تقديم "لمحة عن الحياة اليومية للمسلمين في أمريكا الذين ما زالوا يواجهون التهديد المميت للإسلاموفوبيا".

ووثق تقرير منتصف العام تصاعدًا في جرائم الكراهية ضد المسلمين في أعقاب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في مايو. كما لاحظت المنظمة ارتفاعًا في الحوادث المناهضة للمساجد التي تنطوي على أعمال تخريب واعتداءات جسدية.

وأوضح التقرير أن التنمر ضد الطلاب المسلمين مستمر في الارتفاع بمعدل سريع، وسلط الضوء على حالة يُزعم فيها أن طفلا مسلما وصفه معلمه بأنه "إرهابي".

وأضافت المنظمة أن "الإسلاموفوبيا خطر وتهديد ليس فقط للمسلمين ولكن لكل مجتمعاتنا وسلام مجتمعاتنا".