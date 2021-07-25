مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة

وكالات:

شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، استهدفت عددا من مواقع الفصائل الفلسطينية شرقي مدينة غزة وجنوب القطاع.

وقالت وكالة سبوتنيك إن "طائرات الاستطلاع تقصف هدفا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة"، وأضافت بأنه "سمع دوي انفجار غرب مدينة غزة أيضا".

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن "سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة".