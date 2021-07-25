Masrawy logo white

مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة

10:37 م الأحد 25 يوليه 2021
مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة

غارات جوية

وكالات:

شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، سلسلة غارات جوية على قطاع غزة، استهدفت عددا من مواقع الفصائل الفلسطينية شرقي مدينة غزة وجنوب القطاع.

وقالت وكالة سبوتنيك إن "طائرات الاستطلاع تقصف هدفا شرق خانيونس جنوب قطاع غزة"، وأضافت بأنه "سمع دوي انفجار غرب مدينة غزة أيضا".

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن "سلاح الجو يقصف الآن أهدافا في قطاع غزة رداً على إطلاق البالونات الحارقة".

غارات جوية مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الفصائل الفلسطينية

الخبر التالى:

الرئيس التونسي يعلن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
38

إصابات اليوم

4

وفيات اليوم

422

متعافون اليوم

283985

إجمالي الإصابات

16481

إجمالي الوفيات

227490

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجلالرئيس التونسي يعلن تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا