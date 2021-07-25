السودان: تمديد الطوارئ الصحية في ولاية البحر الأحمر

الخرطوم - (أ ش أ):

أصدر والي ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان) المهندس عبدالله شنقراي، أمر طوارئ، بتمديد الطوارئ الصحية في الولاية لمدة أسبوع آخر، وذلك استنادا إلى حالة الطوارئ الصحية وفقا لتوصيات الغرفة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا.

وشدد أمر الطوارئ على ضرورة اتباع الاشتراطات والاحترازات الصحية الكاملة، وتطبيق العقوبات الواردة بقانون الطوارئ على كل من يخالف هذا الأمر.

وكانت وزارة الصحة السودانية، قد أعلنت أمس رصد زيادة في المعدل الطبيعي للوفيات في ولاية البحر الأحمر (شمال شرق السودان)، لافتة إلى أنها تقوم الآن بتقصي أسبابها ومدى علاقتها بتفشي وباء كورونا.