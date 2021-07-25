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القبض على أحد المشاركين بتفجير مدينة الصدر بالعراق

07:57 م الأحد 25 يوليه 2021
القبض على أحد المشاركين بتفجير مدينة الصدر بالعراق

ارشيفية

بغداد - (أ ش أ):

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، اليوم الأحد، عن القبض على أحد المشاركين في التفجير الذي استهدف سوق الوحيلات بمدينة الصدر الأسبوع الماضي.

وذكر الجهاز - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "نينا" - أن الأجهزة الأمنية في الحكومة الاتحادية طلبت الدعم من حكومة إقليم كردستان بهدف القبض على أحد المشتركين في التفجير الإرهابي، وبعد متابعة الفرق الأمنية تم القبض على الشخص المطلوب وهو من أهالي الحويجة، وتم تسليمه إلى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الاتحادية.

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الإرهاب مدينة الصدر تفجير العراق

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