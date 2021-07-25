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لماذا تتكدس الجثث في المشارح بالسودان؟

03:02 م الأحد 25 يوليه 2021
لماذا تتكدس الجثث في المشارح بالسودان؟

ارشيفية

وكالات:

كشفت النيابة العامة في السودان عن أسباب أزمة تكدس الجثث بالمشارح، موضحة تفاصيل ذلك عبر بيان لها، حسبما نقلت وكالة الانباء السودانية (سونا).

وقالت النيابة العامة في البيان إن "النائب العام المكلف، مولانا مبارك محمود عثمان، شرع منذ توليه مهام منصبه في إصدار قرار بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب تكدس الجثث بالمشارح، برئاسة رئيس نيابة عامة، والتي باشرت أعمالها فور صدور القرار"، لافتة إلى أن "اللجنة قامت مباشرة بزيارات ميدانية استهدفت مشارح أم درمان وبشائر والتميز، للوقوف على حجم الأزمة المتعلقة بتكدس الجثامين بالمشارح".

وفي التفاصيل، أعلنت اللجنة أن "أحد الأسباب الرئيسية لهذه الأزمة يتمثل في القرارات غير المدروسة التي قضت بإصدار قرار بإيقاف التشريح والدفن بالمشارح"، مشيرة إلى أن "انقطاع التيار الكهربائي بالمشارح فاقم من الأزمة، بعد أن أدى الى تحلل الجثامين وانتشار الروائح الكريهة في المباني المجاورة لتلك المشارح"، في حين أنها أوصت بزيادة عدد وكلاء النيابة العاملين بالمشارح، وقام النائب العام المكلف عقب ذلك بتفريغ وتكليف العدد المطلوب من وكلاء النيابة للعمل بتلك المشارح.

صنفت اللجنة الجثامين المتكدسة بالمشارح لعدة فئات:

وفيات الأطفال حديثي الولادة مجهولي الأبوين.

وفيات ضحايا حوادث السير والمرور.

وفيات طبيعية لها شهادات وفاة.

وفيات بها شبهات جنائية، تم التعرف على أصحابها.

فيما أوضحت اللجنة أن "الفئات الثلاث الأولى لا علاقة ولا صلة لها بأي تحقيقات جنائية أو أعمال تحري تخص لجان الشهداء والمفقودين".

هذا واستصدر النائب العام المكلف على إثر تلك التوصيات، توجيهات بدفن الجثامين المتعلقة بتلك الفئات وفق البروتوكولات ذات الصلة والمعايير الوطنية والدولية في هذا الخصوص، تكللت بمواراة أكثر من 70 من تلك الجثامين الثرى، ويجرى العمل على دفن بقية الجثامين.

تكدس الجثث في المشارح السودان النيابة العامة في السودان مولانا مبارك محمود

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