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الأرصاد اليابانية: اقتراب إعصار من شرق وشمال شرق البلاد بعد غد

11:17 ص الأحد 25 يوليه 2021
الأرصاد اليابانية: اقتراب إعصار من شرق وشمال شرق البلاد بعد غد

إعصار

طوكيو- (أ ش أ):

ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأحد، أنه من المتوقع أن يقترب إعصار قادم من المحيط الهادئ من شرق وشمال شرق اليابان بعد غد الثلاثاء، وقد يصل إلى اليابسة في مناطق من بينها العاصمة طوكيو التي تستضيف دورة الألعاب الأولمبية الحالية.

وحذرت وكالة الأرصاد، وفقا لوكالة أنباء كيود اليابانية، من هطول أمطار غزيرة ورياح عاصفة وأمواج شديدة.

وأشارت إلى أن إعصار نيبارتاك كان يتحرك شمالا بسرعة 15 كيلومترا تقريبا في الساعة بالقرب من جزيرة ميناميتوري، على بعد نحو 1800 كيلومتر جنوب شرق طوكيو، حتى ظهر يوم الأحد.

ووفقا لــ"كيودو"، تمت بالفعل إعادة جدولة أحداث التجديف لأولمبياد طوكيو لتجنب أي اضطراب مُحتمل.

وقد يتسبب الإعصار في هبوب رياح تصل سرعتها إلى 126 كيلومترا في الساعة يوم الثلاثاء مع هطول أمطار تصل إلى 150 ملم في منطقة كانتو- كوشين التي تتضمن طوكيو.

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إعصار الأرصاد اليابانية المحيط الهادئ اليابان

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