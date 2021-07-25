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رجل يقتل ستة أشخاص في إطلاق نار بالدومينيكان

07:14 ص الأحد 25 يوليه 2021
رجل يقتل ستة أشخاص في إطلاق نار بالدومينيكان

أرشيفية

سانتو دومينجو - (د ب أ):
قتل رجل 6 أشخاص بعد أن أطلق النار عشوائيا يوم السبت عليهم في جمهورية الدومينيكان وذلك قبل أن تتمكن الشرطة من قتله، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

ونقلت صحيفة دياريو ليبرو المحلية عن الشرطة أن الرجل البالغ من العمر 39 عامًا في بلدة هيجي شرقي الدومينيكان أطلق النار على زوجته أولاً، ما أصابها بجروح خطيرة، قبل أن يطلق النار عشوائياً على من حوله.

وقتل الرجل 6 أشخاص وأصاب ثمانية آخرين قبل أن تقتله الشرطة في تبادل لإطلاق النار.

وعلى الرغم من انخفاض معدل حوادث القتل في البلاد بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، إلا أن جرائم العنف لا تزال شائعة في الدومينيكان.

حادث إطلاق نار الدومينيكان جريمة قتل

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