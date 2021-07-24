احتجاجات ضد قواعد كورونا المشددة في إيطاليا

متظاهرون يحتجون على قيود الحكومة الإيطالية لكبح في

روما - (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية أن آلاف الإيطاليين احتجوا على القواعد المشددة الجديدة لمكافحة كورونا.

وتشير التقديرات التي نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" اليوم السبت إلى أن نحو ثلاثة آلاف شخص من معارضي ما يسمى الجواز الأخضر تجمعوا في روما.

ويطلق على شهادة كورونا الرقمية الخاصة بالاتحاد الأوروبي أيضًا اسم جواز السفر الأخضر في إيطاليا.

ونظمت أيضًا احتجاجات في مدن إيطالية أخرى بما في ذلك ميلانو وتورينو ونابولي، كما ذكرت صحيفة كوريرا دي لا سيرا.

بدأت الحكومة برئاسة ماريو دراجي تدابير أكثر صرامة بشأن مواجهة فيروس كورونا وشددت قواعد الوصول إلى العديد من الأنشطة الداخلية بعد تزايد أعداد الإصابات بالفيروس.

واعتبارا من السادس من أغسطس المقبل ستكون هناك حاجة إلى شهادة التطعيم أو إجراء فحص نتيجته سلبية ساري المفعول لمدة 48 ساعة أو إثبات الشفاء من المرض من أجل دخول المطاعم والمتاحف ومراكز اللياقة البدنية وحمامات السباحة داخل إيطاليا.

وقال دراجي يوم الخميس الماضي مبررًا الإجراءات إن الاستخدام الموسع لإجراءات الجواز الأخضر ليس عملاً تعسفيًا ولكنه شرط لفتح الأنشطة الاقتصادية.