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زلزال قوي يضرب العاصمة الفلبينية والأقاليم القريبة منها

02:00 ص السبت 24 يوليه 2021
زلزال قوي يضرب العاصمة الفلبينية والأقاليم القريبة منها

أرشيفية

مانيلا- (د ب أ):
ضرب زلزال بقوة 6.7 درجات على مقياس ريختر العاصمة الفلبينية مانيلا والأقاليم القريبة منها اليوم السبت إلا أنه ليس من المتوقع حدوث موجات مد عاتية (تسونامي)، حسبما قال علماء الحكومة.

وقال معهد الفلبين لعلوم البراكين والزلازل إن مركز الزلزال كان قبالة بلدة كالاتاجان في إقليم باتانجاس (93 كيلومترا) جنوب مانيلا.

وأوضح المعهد أن هزة ارتدادية بلغت قوتها 5.1 درجة ضربت نفس المنطقة بعد ثماني دقائق من وقوع الزلزال.

وقال مدير المعهد ريناتو سوليدوم إنه ليس من المتوقع حدوث موجات تسونامي بسبب الزلزالين اللذين كان مركزهما على عمق 100 كيلومتر.

وصرح سوليدوم لمحطة إذاعية قائلا "عندما يقع زلزال على هذا العمق، لا نتوقع ضررا كبيرا منه أو أن يتسبب في حدوث تسونامي، ولكن ستكون هناك هزات ارتدادية".

يذكر أن الفلبين تقع على حلقة النار في المحيط الهادئ حيث تحدث 90 % من زلازل العالم.

زلزال مانيلا مقياس ريختر

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