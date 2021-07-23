قبرص و لبنان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون فى قطاع النفظ والغاز

نيقوسيا - (د ب ا):

وقعت قبرص ولبنان اليوم الجمعة مذكرة تفاهم بشأن التعاون بين البلدين فى قطاع النفط والغاز الطبيعى.

وبحسب ما أوردته صحيفة"قبرص ميل" وقع المذكرة عن لبنان نائبة رئيس الوزراء وزيرة الدفاع زينه عكر، التي تزور قبرص حاليا، وعن الجانب القبرصى وزير الخارجية نيكوس كريستودوليدس .

وجاء فى بيان رسمى أن مذكرة التفاهم تؤسس للإطار العام لتعزيز التعاون بين الوزراء المعنيين من البلدين.

وعقدت عكر اجتماعا مع كريستودوليدس أعقبه مشاورات بين وفدى البلدين تناولت العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الثنائي فى قطاعات معينة، وكذلك المشكلة القبرصية والتطورات فى فاماجوستا فضلا عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وبحثت عكر مع وزير الدفاع القبرصى تشارالامبوس بيترايدس العلاقات بين البلدين فى مجال الدفاع والامن، فضلا عن التطورات الحالية فى قبرص ولبنان.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع الأمني في منطقة شرق المتوسط والتطورات الأخرى بالمنطقة.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون فى مجالات الأمن البحري، خاصة عبر تأسيس مركز بحث وإنقاذ فى بيروت، على غرار المركز القائم فى قبرص.