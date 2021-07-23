الفلبين تحظر دخول الوافدين من ماليزيا وتايلاند في مواجهة سلالة دلتا

مانيلا - أ ش أ

أعلنت الفلبين، اليوم الجمعة، حظر دخول المسافرين الوافدين من ماليزيا وتايلاند اعتبارا من بعد غد الأحد، وذلك في إطار جهودها لمنع المزيد من انتشار سلالة دلتا المتحورة شديدة العدوى.

وقال المتحدث الرئاسي هاري روك، حسب ما أوردته صحيفة "فيل ستار" الفلبينية، إن "الرئيس رودريجو دوتيرتي وافق على قرار منع دخول جميع الركاب القادمين من ماليزيا أو تايلاند أو الذين لديهم تاريخ سفر إلى هاتين الدولتين خلال الـ 14 يومًا الماضية".

وأفاد بأنه بإضافة تايلاند وماليزيا، يرتفع عدد الدول المشمولة في حظر السفر حتى يوم 31 يوليو إلى عشرة دول وهم: بنجلاديش والهند وإندونيسيا وماليزيا ونيبال وسلطنة عمان وباكستان وسيريلانكا وتايلاند والإمارات.

وأشار المتحدث الرئاسي الفلبيني إلى أنه من المقرر سريان الحظر المفروض على ماليزيا وتايلاند اعتبارا من يوم 25 وحتى 31 من شهر يوليو الجاري.