Masrawy logo white

باكستان تتجاوز عتبة المليون إصابة بكورونا

07:21 ص الجمعة 23 يوليه 2021
باكستان تتجاوز عتبة المليون إصابة بكورونا

باكستان فيروس كورونا

إسلام آباد - أ ش أ:

سجلت باكستان 1425 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لمرض (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليتجاوز بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس عتبة المليون حالة ويصل إلى مليون و34 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية، حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الجمعة، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 11 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 22 ألفا و939 حالة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 923 ألفا و472 حالة، بعدما تماثلت 543 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في باكستان حاليا 53 ألفا و623 حالة.

هذا المحتوى من

باكستان فيروس كورونا إسلام آباد وزارة الصحة الباكستانية

الخبر التالى:

الهند تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا و483 وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
44

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

666

متعافون اليوم

283906

إجمالي الإصابات

16470

إجمالي الوفيات

226535

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا