الكاميرون تعلن عن استسلام خمسين آخرين من المقاتلين السابقين بجماعة بوكو حرام المتطرفة

ياوندي - (أ ش أ):

أعلنت السلطات الكاميرونية اليوم استسلام خمسين آخرين من المقاتلين السابقين بجماعة (بوكو حرام) النيجيرية المتطرفة في الكاميرون.

وذكرت السلطات الكاميرونية - في بيان اليوم - أن أؤلئك المتطرفين سلموا أنفسهم للسلطات فى منطقة (مورا)، الواقعة في أقصى شمال الكاميرون.

وقالت السلطات إن ما لا يقل عن 183 من المقاتلين السابقين بجماعة بوكو حرام كانوا قد ألقوا أسلحتهم في الكاميرون خلال الشهرين الماضيين.

وأكدت السلطات الكاميرونية أنها تستقبل المزيد من أؤلئك المقاتلين السابقين، الذين أعربوا عن رغبتهم فى إلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم لسلطات الكاميرون .

يذكر أن موجة استسلام أؤلئك المقاتلين السابقين في الكاميرون تأتي في أعقاب ما تردد من أنباء خلال شهر مايو الماضي عن وفاة زعيم الجماعة "أبو بكر شيكاو"، الذي يتردد أنه انتحر أثناء هجوم شنته إحدى الفصائل المتطرفة المنافسة .

وجماعة (بوكو حرام) تأسست في شمال شرق نيجيريا - منذ أكثر من عشرة أعوام - لكنها قامت بتوسيع نطاق هجماتها المميتة فى دول أخرى بالمنطقة .