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بينها أمازون.. انقطاع الخدمة عن مواقع شركات أمريكية كبرى بشكل مفاجئ

06:50 م الخميس 22 يوليه 2021
بينها أمازون.. انقطاع الخدمة عن مواقع شركات أمريكية كبرى بشكل مفاجئ

ارشيفية

وكالات:

واجهت مواقع الويب الخاصة بالعديد من شركات الطيران والبنوك وشركات التكنولوجيا، بما في ذلك أمازون و"ديلتا إير لاين"، و"أمريكيان إكسبريس"، انقطاعات في الخدمة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز نقلا عن موقع "داون ديتيكتور".

وأوضحت الوكالة أنه لم يتم تحميل مواقع الويب وعرض أخطاء خدمة نظام اسم المجال (DNS).

وتعرضت مواقع ووكالات أمريكية كبرى في وقت سابق لاختراق من قبل مخترقين سيبرانيين.

وعادة ما تكون روسيا المتهم الأول أمام الولايات المتحدة فيما يتعلق الأمر بالاختراق الالكتروني.

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