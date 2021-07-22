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لاجارد تحذر: سلالة دلتا يمكن أن تثبط تعافي أوروبا من وباء كورونا

04:39 م الخميس 22 يوليه 2021
لاجارد تحذر: سلالة دلتا يمكن أن تثبط تعافي أوروبا من وباء كورونا

كريستين لاجارد

برلين- (د ب أ):

حذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من أن سلالة دلتا "يمكن أن تثبط تعافي" الاقتصاد من وباء كورونا، خاصة في قطاع الخدمات.

وقالت لاجارد إن منطقة اليورو في طريقها لتحقيق نمو اقتصادي قوي في الربع الثالث، على الرغم من ظهور الاختناقات في القطاعات الرئيسية، مع عودة المنطقة موحدة العملة إلى مستويات ما قبل الأزمة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.

لكن رئيسة البنك المركزي الأوروبي قالت: "لا يزال الوباء يلقي بظلاله" على التعافي بعد الوباء، حيث تسبب سلالة دلتا "حالة من الغموض".

كريستين لاجارد برلين أوروبا سلالة دلتا

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