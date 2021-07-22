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سد النهضة| إثيوبيا: تصريحات السيسي إيجابية.. لكن لن نوقع اتفاقا نهائيا

04:31 م الخميس 22 يوليه 2021
سد النهضة| إثيوبيا: تصريحات السيسي إيجابية.. لكن لن نوقع اتفاقا نهائيا

سد النهضة

وكالات:

وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية، الخميس، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بشأن سد النهضة بأنها إيجابية، مضيفة "نحن مع التعاون والتنمية المشتركة" التي دعا لها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي في تصريحات صحفية: "لا نمانع التوصل لاتفاق مربح بشأن سد النهضة حول الملء والتشغيل لكن لا يمكن أن نوقع اتفاقا نهائيا. وأضاف "لا يوجد اتفاق قانوني شامل ونهائي في العالم".

كما جدد مفتي استعداد بلاده الواهي "لاستئناف مفاوضات سد النهضة في أي وقت تدعو لها قيادة الاتحاد الأفريقي".

كان الرئيس السيسي قال في خطاب الخميس الماضي إن "مخاوف المصريين بشأن أزمة المياه مشروعة وأكدنا على ضرورة عدم المساس بحصة مصر من المياه".

وتابع "أكدنا دائما استعدادنا لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي لكل أشقائنا في القارة الإفريقية".

وشدد على أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي جاء لوضع القضية على أجندة المجتمع الدولي، مضيفا أن بلاده طالبت باتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

والاثنين الماضي، أعلنت أديس أبابا اكتمال الملء الثاني لسد النهضة، وسط تشكيك ورفض من جانب القاهرة والخرطوم.

سد النهضة إثيوبيا السيسي وزارة الخارجية الإثيوبية الرئيس عبدالفتاح السيسي

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