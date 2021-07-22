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فيديو يرصد محاولة اغتيال رئيس مالي المؤقت أثناء صلاة العيد

03:24 م الخميس 22 يوليه 2021
فيديو يرصد محاولة اغتيال رئيس مالي المؤقت أثناء صلاة العيد

عاصمي جويتا

وكالات:

رصد شريط فيديو لحظة إقدام أحد الأشخاص على مهاجمة رئيس مالي المؤقت، عاصمي جويتا، أثناء صلاة عيد الأضحى يوم الثلاثاء.

وحدث ذلك في أحد مساجد العاصمة المالية باماكو. ويظهر الفيديو القصير الذي يبلغ 15 ثانية الرئيس جويتا في مقدمة المصلين وقد أحاط به عدد من الحراس وكانوا واقفين، وخلفهم مصلون يجلسون على الأرض.

وفجأة اندفع شاب من بين المصلين ونجح في الوصول إلى الرئيس وبدا أنه يريد أن يطعنه في رقبته، إلا أن الحراس انقضوا عليه بسرعة فوقع على الأرض.

وكان واضحا من الفيديو أن جويتا لم يصب بأي أذى في هذا الهجوم، وسرعان ما نقل من موقع الحادث.

عاصمي جويتا رئيس مالي المؤقت محاولة اغتيال عيد الأضحى

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