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العثور على جميع العمال المفقودين داخل نفق بجنوب الصين "أموات"

01:07 م الخميس 22 يوليه 2021
العثور على جميع العمال المفقودين داخل نفق بجنوب الصين "أموات"

الصين

بكين- (د ب أ):

بعد أن غمرت المياه أحد الأنفاق في جنوب الصين الاسبوع الماضي، عُثِر على جميع العمال المفقودين داخل النفق، والبالغ عددهم 14، أموات.

وأعلنت سلطات مدينة تشوهاي في مقاطعة جوانجدونج اليوم الخميس، أن أعمال الإنقاذ قد انتهت.

وكانت المياه قد غمرت النفق قيد الإنشاء، والذي يمر تحت خزان مياه، يوم الخميس الماضي. وتم استخدام شاحنات لشفط المياه من النفق. واستغرق عمال الإنقاذ نحو أسبوع للعثور على الأشخاص المفقودين.

ولم تكشف التحقيقات حتى الآن كيف غمرت المياه النفق.

وتقع الحوادث المميتة المتعلقة بأعمال الصناعة أو تلك التي تحدث في مواقع البناء، مرارا في الصين، بسبب عدم الامتثال لقواعد السلامة.

الصين العثور علي العمال المفقودين مدينة تشوهاي مقاطعة جوانجدونج غرق نفق قيد الإنشاء

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