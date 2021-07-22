العثور على جميع العمال المفقودين داخل نفق بجنوب الصين "أموات"

بكين- (د ب أ):

بعد أن غمرت المياه أحد الأنفاق في جنوب الصين الاسبوع الماضي، عُثِر على جميع العمال المفقودين داخل النفق، والبالغ عددهم 14، أموات.

وأعلنت سلطات مدينة تشوهاي في مقاطعة جوانجدونج اليوم الخميس، أن أعمال الإنقاذ قد انتهت.

وكانت المياه قد غمرت النفق قيد الإنشاء، والذي يمر تحت خزان مياه، يوم الخميس الماضي. وتم استخدام شاحنات لشفط المياه من النفق. واستغرق عمال الإنقاذ نحو أسبوع للعثور على الأشخاص المفقودين.

ولم تكشف التحقيقات حتى الآن كيف غمرت المياه النفق.

وتقع الحوادث المميتة المتعلقة بأعمال الصناعة أو تلك التي تحدث في مواقع البناء، مرارا في الصين، بسبب عدم الامتثال لقواعد السلامة.