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السعودية: ضبط 87 شخصًا لمحاولتهم دخول المسجد الحرام بالمخالفة لتعليمات الحج

10:20 م الأربعاء 21 يوليه 2021
السعودية: ضبط 87 شخصًا لمحاولتهم دخول المسجد الحرام بالمخالفة لتعليمات الحج

ضبط 87 شخصًا لمحاولتهم دخول المسجد الحرام بالمخالف

السعودية - (أ ش أ)

قال المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ إنه جرى ضبط 87 مخالفاً لمحاولتهم دخول المسجد الحرام وساحاته، في مخالفة تنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على تصريح دخول المشاعر المقدسة والمنطقة المركزية المحيطة بالمسجد الحرام لموسم حج هذا العام، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وذلك بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بمبلغ (10,000) ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) دون تصريح، حتى نهاية اليوم الـ 13 من ذي الحجة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

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المسجد الحرام تعليمات الحج ضبط مخالفين أمن الحج السعودية

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