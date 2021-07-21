الصين: موجة حارة ضربت مدينة تشنجتشو المنكوبة قبل تعرضها للفيضانات

بكين - (د ب أ)

قبل أيام من تعرض مدينة تشنجتشو بوسط الصين لفيضانات مدمرة، تعرض إقليم هينان الذي تعد المدينة عاصمة له موجات حرارة اجتاحت العديد من المناطق الصناعية وهددت بحدوث انقطاعات للكهرباء.

وتعرضت المدينة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، لأمطار تعتبر الأشد غزارة على الإطلاق، وخلال ثلاثة أيام فقط شهدت معدلات أمطار عادة ما تهطل خلال عام كامل. وارتفعت حصيلة الوفيات في هينان إلى 25 شخصا على الأقل كما تم إجلاء أكثر من 100 ألف شخص، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وبحسب وسائل إعلام وشهود عيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسببت الفيضانات في غمر شبكة مترو أنفاق بالمياه، وحوصر مئات الأشخاص داخل القطارات والأنفاق.وأظهرت مقاطع فيديو أن الماء وصل عند أكتافهم.

وجاءت هذه المشاهد بمثابة تكرار للمأساة التي ضربت دولا أوروبية من بينها ألمانيا وبلجيكا الأسبوع الماضي عندما أودت الفيضانات بحياة أكثر من 160 شخصا وتسببت في فقدان أكثر من 100 شخص. وتعد الأمطار الغزيرة هي الأحدث في سلسلة من حالات الطقس السيء خلال الصيف الجاري والتي تسلط الضوء على مخاطر التغير المناخي.

وتعرضت الولايات المتحدة وكندا لموجات حرارة غير مسبوقة فيما تعرضت الهند لفيضانات ضخمة. واجتاحت حرائق الغابات صربيا، وضرب الجفاف أجزاء من إفريقيا والبرازيل.

وخلال عمليات الإجلاء في تشنجتشو، تم نقل حوالي 600 مصاب بأمراض خطيرة إلى مكان آمن من مستشفى بجامعة تشنجتشو. كما انقطعت الكهرباء في المستشفى.

وغمرت المياه العديد من الشوارع في تشنجتشو ، كما علقت سيارات وحافلات. وانقطعت إمدادات المياه والكهرباء في أماكن كثيرة. وتوقفت حركة المرور وتم تعليق القطارات عالية السرعة.

وأوقف مطار تشنجتشو جميع الرحلات القادمة حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء ، وفقا لما ذكرته شبكة سي جي تي إن.

كما تم الإبلاغ عن عواصف شديدة فى جنوب الصين حيث وصل إعصار آخر يسمى سيمباكا إلى اليابسة بالقرب من مدينة يانج جيانج في إقليم قوانجدونج مع رياح تصل سرعتها إلى 110 كيلومترات فى الساعة.