Masrawy logo white

السعودية تمنع سفر المواطنين إلى إندونيسيا بسبب كورونا

05:28 م الأربعاء 21 يوليه 2021
السعودية تمنع سفر المواطنين إلى إندونيسيا بسبب كورونا

السعودية

السعودية - (أ ش أ)

قررت السلطات السعودية، منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.

وقال مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، إنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، وفي ظل استمرار تفشي جائحة كورونا، وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس، وما يشهده الوضع الصحي في جمهورية إندونيسيا، فقد تقرر منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى إندونيسيا إلى حين استقرار الوضع الوبائي فيها.

وأهابت وزارة الداخلية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأربعاء - بالمواطنين الموجودين فيها توخي الحذر والابتعاد عن المناطق التي تشهد انتشارًا للفيروس، واتباع الإجراءات الاحترازية كافة، والعودة عاجلاً إلى المملكة.

هذا المحتوى من

السعودية فيروس كورونا كوفيد 19 السلطات السعودية

الخبر التالى:

لحظة انفجار مصنع في الصين بسبب الفيضانات (فيديو)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

769

متعافون اليوم

283813

إجمالي الإصابات

16457

إجمالي الوفيات

225068

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا