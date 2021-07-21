وفاة 16 شخصا على الأقل بعد فيضانات عارمة في الصين

بكين - (د ب أ):

تسببت الأمطار التي تعتبر الأشد غزارة منذ عقود في حدوث فيضانات عارمة في مدينة تشنجتشو بوسط الصين.

وذكرت وسائل إعلام حكومية أن 16 شخصا لقوا حتفهم اليوم الأربعاء، لكن هناك مخاوف من العثور على المزيد من الجثث. ونقل عن الرئيس الصيني، شي جين بينج قوله إن إنقاذ الأرواح هو "أولوية رئيسية".

وبحسب وسائل إعلام وشهود عيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تسببت الفيضانات في غمر شبكة مترو أنفاق بالمياه وحوصر مئات الأشخاص داخل القطارات والأنفاق.وأظهرت مقاطع فيديو أن الماء وصل عند أكتافهم.

وخلال عمليات الإجلاء، تم نقل حوالي 600 مصاب بأمراض خطيرة إلى مكان آمن من مستشفى بجامعة تشنجتشو. كما انقطعت الكهرباء في المستشفى.

ونقلت صحيفة "تشاينا ديلي" عن بيان صادر عن مقر مكافحة الفيضانات في تشنجتشو، عاصمة مقاطعة خنان التى يبلغ عدد سكانها 9 ملايين نسمة أن "هذا النوع من الأمطار عادة ما نشهده مرة واحدة في 100 عام. الوضع قاتم".

وغمرت المياه العديد من الشوارع فى تشنجتشو ، كما علقت سيارات وحافلات. وانقطعت إمدادات المياه والكهرباء في أماكن كثيرة. وتوقفت حركة المرور وتم تعليق القطارات عالية السرعة. وأوقف مطار تشنجتشو جميع الرحلات القادمة حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) اليوم الأربعاء ، وفقا لما ذكرته شبكة سي جي تي إن.

وفي مدينة جونجي المجاورة، سجلت السلطات أربع حالات وفاة.