تفجير مدينة الصدر: تشييع ضحايا الهجوم الذي هز العاصمة العراقية

بغداد- (بي بي سي):

تشيع اليوم جثامين ضحايا التفجير الذي هز العاصمة العراقية بغداد مساء أمس، وراح ضحيته 35 شخصا.

وتسبب الانفجار بدمار كبير في سوق مزدحمة في حي مدينة الصدر، لا سيما أنه حصل عشية عيد الأضحى، وجرح فيه أكثر من 60 شخصا.

وتبنى تنظيم داعش هذا الهجوم قائلا إن انتحاريا يدعى أبو حمزة العراقي نفذه.

واستهدف التفجير المتسوقين وهم يشترون المأكولات ومستلزمات الاحتفال بالعيد. وكان بين الضحايا نساء وأطفال.

ووصف الرئيس العراقي برهم صالح التفجير بأنه "جريمة شنيعة".