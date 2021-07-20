Masrawy logo white

تفجير مدينة الصدر: تشييع ضحايا الهجوم الذي هز العاصمة العراقية

03:16 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
تفجير مدينة الصدر: تشييع ضحايا الهجوم الذي هز العاصمة العراقية

موقع الهجوم

بغداد- (بي بي سي):

تشيع اليوم جثامين ضحايا التفجير الذي هز العاصمة العراقية بغداد مساء أمس، وراح ضحيته 35 شخصا.

وتسبب الانفجار بدمار كبير في سوق مزدحمة في حي مدينة الصدر، لا سيما أنه حصل عشية عيد الأضحى، وجرح فيه أكثر من 60 شخصا.

وتبنى تنظيم داعش هذا الهجوم قائلا إن انتحاريا يدعى أبو حمزة العراقي نفذه.

واستهدف التفجير المتسوقين وهم يشترون المأكولات ومستلزمات الاحتفال بالعيد. وكان بين الضحايا نساء وأطفال.

ووصف الرئيس العراقي برهم صالح التفجير بأنه "جريمة شنيعة".

هذا المحتوى من

بغداد تفجير مدينة الصدر مدينة الصدر العراق الارهاب

الخبر التالى:

مستشارة ألمانيا: إعادة إعمار مناطق الفيضانات تحتاج "نفسا طويلا للغاية"

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
59

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

283762

إجمالي الإصابات

16452

إجمالي الوفيات

224299

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - شبورة ورياح وفرص للأمطار.. الأرصاد تعلن طقس 6 أيام مقبلة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا