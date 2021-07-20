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بوتين يدين تفجير العراق ويؤكد استعداده للتعاون في مكافحة الإرهاب

12:16 م الثلاثاء 20 يوليه 2021
بوتين يدين تفجير العراق ويؤكد استعداده للتعاون في مكافحة الإرهاب

فلاديمير بوتين

موسكو- أ ش أ:

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، عن تعازيه لنظيره العراقي برهم صالح في سقوط ضحايا جراء الهجوم الإرهابي الذي استهدف مدينة الصدر شرق بغداد، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مؤكدا استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع العراق في مكافحة جميع مظاهر الارهاب.

وأضاف بوتين ـ في برقية العزاء حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية ـ أننا ندين بشدة هذه الجريمة النكراء ونأمل أن ينال منظموها ومرتكبوها العقوبة التي يستحقونها.

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وجه في وقت سابق، بإعادة توزيع القوات الأمنية في بغداد؛ بما يرفع من جاهزيتها وقدرتها على التصدي للمخططات الإرهابية والإجرامية، متعهدا بمحاسبة أي قائد أو ضابط يثبت تقصيره عن أداء واجبه، والتحقيق معه وإحالته الى المحكمة المختصة.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق أن "اعتداء إرهابيا بواسطة انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين شهيد وجريح بينهم أطفال".

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فلاديمير بوتين تفجير العراق الإرهاب مدينة الصدر

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