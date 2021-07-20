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حجاج بيت الله الحرام يشرعون في أداء طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية

06:28 ص الثلاثاء 20 يوليه 2021
حجاج بيت الله الحرام يشرعون في أداء طواف الإفاضة وسط إجراءات احترازية

- يجوز تأخير طواف الإفاضة

مكة المكرمة-(أ ش أ):

شرع ضيوف الرحمن في أداء طواف الإفاضة، حيث أدى أول وفود حجاج هذا العام الطواف، وسط منظومة من الخدمات، والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

وشاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية والتي أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.

تأتي هذه الجهود المباركة لتحقيق التوجيهات بالعناية الفائقة بضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ومناسكهم بما يحقق إقامة شعيرة الركن الخامس والتأكيد على ضمان سلامتهم.​

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طواف الإفاضة مكة المكرمة الحج المسجد الحرام المسجد النبوي

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