دراسة: لقاح "جونسون" يوفر استجابة مناعية قوية ضد "السلالة الهندية" تصل إلى 8 أشهر

واشنطن - (أ ش أ):

أظهرت دراسة أجرتها شركة "جونسون أند جونسون" الأمريكية أن اللقاح الخاص بها المضاد لفيروس "كورونا" يوفر استجابة مناعية قوية تستطيع أن تقاوم السلالة الهندية المتحورة، التي تعرف بـ "متغير دلتا" بفعالية تصل نسبتها إلى 85 بالمائة.

وقالت الشركة ،في بيانها الذي أوردته مجلة "بيبول" الأمريكية اليوم عبر موقعها الإلكتروني، إن لقاح "جونسون آند جونسون" أحادي الجرعة يستطيع أن يوفر مناعة ضد الفيروس لمدة تصل إلى 8 أشهر على الأقل، بالإضافة إلى الحماية من المتغيرات الأخرى الشائعة من فيروس "كورونا".

وأوضح البيان أنه خلال التجارب التي قامت بها الشركة وُجد أن اللقاح يولد ما يُعرف طبيًا بـ"استجابة مناعية قوية بالأجسام المضادة" التي تتمكن من مقاومة متغير "دلتا" المنتشر على نطاق واسع بنسبة فعالية تصل إلى 85 بالمائة.

كما أضاف أنه، بعد فترة الدراسة التي استمرت قرابة الـ8 أشهر، تشير البيانات إلى أنه من المتوقع أن يسهم اللقاح في تقوية الجهاز المناعي وتحسين المناعة بشكل دائم، الأمر الذي يطمئن أكثر من 12 مليون أمريكي حصلوا بالفعل على لقاح "جونسون آند جونسون ".

من جانبه، قال رئيس وحدة الأبحاث الدولية في الشركة ماثاي مامين، خلال البيان، إن البيانات الحالية بعد فترة دراسة وصلت إلى 8 أشهر تفيد حتى الآن بأن لقاح الجرعة الواحدة "جونيون آند جونسون" يولد استجابة مناعية قوية، مٌضيفًا: "أنه إلى جانب ذلك، نلاحظ أن اللقاح يوفر استجابة مناعية دائمة وقوية ".

يُشار إلى أن الدراسة التي أجرتها شركة "جونسون أند جونسون" تأتي بعد إعلان شركة بيونتيك أن لقاح "فايزر - بيونتك"، بالإضافة إلى "موديرنا" قد يوفران حماية لسنوات أو حتى مدى الحياة .. مؤكدة فعاليتهما في منع الإصابة بالمتغير بنسبة تصل إلى 90% وقدرتهما على مقاومته عند الإصابة بنسبة 94 بالمائة.

ويشكل متغير "دلتا" حاليًا أكثر من 20 بالمائة من جميع حالات فيروس "كورونا"، ويتواجد حالات في جميع الولايات الخمسين، الأمر الذي جعل خبراء الصحة يشعرون بالقلق من استمرار انتشار السلالة شديدة العدوى، خاصة بين الأشخاص غير مطعمين.

يُذكر أن الدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، صرح خلال إحاطة إعلامية بالبيت الأبيض الشهر الماضي: "أن متغير دلتا حاليًا يمثل أكبر تهديد في الولايات المتحدة في ظل محاولتنا للقضاء على فيروس كورونا".