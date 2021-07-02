فرنسا تسعى لتوسيع نطاق التطعيم الإلزامي ضد "كورونا" لوقف تقدم متغير "دلتا"

باريس - (أ ش أ):

يرغب رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، في فتح نقاش بشأن ثلاثة مواضيع مع زعماء الأغلبية والمعارضة في البرلمان؛ لوقف تقدم متغير فيروس كورونا (دلتا) شديد العدوى، وأول هذه الموضوعات جعل التطعيم إلزاميًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية.

وطلب كاستيكس - في خطابه إلى رؤساء الكتل البرلمانية - إرسال مقترحاتهم ورؤيتهم بشأن توسيع النطاق ليشمل عامة الشعب أو الفئات المهنية الأخرى إلى مجلس الوزراء في موعد أقصاه الثلاثاء القادم بشأن التدابير الوقائية والإدارية اللازمة لتجنب فرض، مرة أخرى، قيود شديدة على الفرنسيين بعبارة أخرى، تجنب عودة حظر التجول، أو الأسوأ من ذلك ألا وهو الإغلاق، حسبما أفادت صحيفة (ليبراسيون) الفرنسية، اليوم الجمعة.

وتطرق إلى تصريح المرور الصحي، ووصفه بإنه "أداة قوية في مكافحة انتشار الفيروس" كما أنه منح حرية الحركة للأشخاص الذين تلقوا التطعيم، موضحًا أن الحكومة تدرس توسيع قائمة الأنشطة التي يغطيها تصريح المرور ليشمل أماكن أخرى غير النوادي الليلية أو المناسبات التي تجمع أكثر من ألف شخص، مشيرًا إلى أن "في حالة زيادة تفشي الفيروس يمكن طرح توسيع مجال التطبيق، دون تحديد الأماكن التي سيتم استهدافها".

وأعرب عن أسفه لعدم امتثال الكثير من المصابين بـ (كوفيد-19) للعزل؛ لذا تدرس الحكومة إمكانية فرض عزل إلزامي للمصابين وعقوبات للمخالفين.

وأوضح كاستيكس - في نهاية خطابه - أن السلطة التنفيذية لن تتخذ أي قرارات إلا بعد هذه المشاورات، وتستمر التدابير الحالية للخروج من حالة الطوارئ الصحية، التي صوت عليها في مايو الماضي حتى نهاية سبتمبر القادم، ولذلك يتعين إقرار مشروع قانون جديد قبل ذلك التاريخ؛ لتمديد فترة تصريح المرور الصحي، وربما سن تشريعات بشأن أحكام ملزمة جديدة.