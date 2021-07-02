صحيفة سعودية: ألم يحن الوقت لموقف حاسم تجاه منهجية نظام طهران؟

الرياض - أ ش أ

أكدت صحيفة "اليوم" السعودية في افتتاحيتها بعنوان (مكافحة إرهاب أذرع إيران)، أن الممارسات الـتي تقوم بها أذرع إيران الإرهابية التي ترتبط بسلوك نظام طهران في المنطقة وأفعاله هي سببا رئيسيا في تهديد أمنها واستقرارها وتطال في تأثيرها وتجاوزاتها مفاصل الـتجارة الـدولـية والاقتصاد الـعالمي.

وأشارت الصحيفة، اليوم /الجمعة/ - إلى كلمة مندوب المملـكة الـعربية الـسعودية الـدائم لـدى الأمم المتحدة الـسفير عبدالله بن يحيى المعلمي، نيابة عن الـدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في جلسة الجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة حول اعتماد الاستعراض السابع لإستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، وأن هذا الاستعراض يأتي ليوفر فرصة مهمة لتجديد الـعزم الجماعي والـثابت على مكافحة آفة الإرهاب وتعزيز الـسلـم والأمن الدوليين.

وأوضحت أن هـذه التفاصيل تؤكد أن الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب تنسجم مع جهود المملكة المستديمة في سبيل حماية المنطقة والعالم من الإرهاب ومن يقف وراءه، ويتكرر السؤال عما تقوم به إيران من استمرار لدعم وتسليم أذرعها الخارجة عن القانون في سبيل ارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات، ألـم يحن الوقت لموقف حاسم وصارم تجاه هـذه المنهجية الـتي يصر عليها نظام طهران؟!

من جانبها .. أكدت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها بعنوان (مبدأ سعودي) أن المملكة تحرص إلى إرساء أسس السلام، وتؤكد على أرضية صلبة مستدامة للتنمية تشمل دول العالم، ففي ذلك خير البشرية التي تعاني من عناصر تجتمع وتنفرد من مشكلات مزمنة، تبدأ بالصراعات السياسية والاقتصادية والعسكرية وصولاً إلى قضايا البيئة والمناخ.

وأوضحت أن المملكة لم تأل جهداً في أداء أدوارها السياسية والاقتصادية والتنموية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى العالمي، فهي تقول وتفعل، وما تقوله وتفعله يجد صدى في كل أنحاء المعمورة، وترؤسها قمة العشرين بكل تمكن واقتدار في اجتماع تاريخي عقد مرتين يمثل سابقة في تاريخ المجموعة.