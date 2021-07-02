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الإمارات تحظر السفر إلى 14 دولة بسبب كورونا

12:35 ص الجمعة 02 يوليه 2021
الإمارات تحظر السفر إلى 14 دولة بسبب كورونا

الإمارات

أبوظبي - (أ ش أ):

قررت الإمارات، منع مواطنيها من السفر إلى الدول ال ١٤، التي جرى مسبقاً وقف القدوم منها بسبب إجراءات الوقاية من جائحة كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس - منع سفر الإماراتيين إلى قائمة من الدول هي: الهند وباكستان وبنغلاديش ونيبال وسيريلانكا وفيتنام وناميبيا وزامبيا والكونغو وأوغندا وسيراليون وليبيريا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

واستثنى قرار المنع البعثات الدبلوماسية الإماراتية في هذه الدول وحالات العلاج الطارئة والوفود الرسمية والوفود الاقتصادية والعلمية المصرح لها مسبقا.

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الإمارات حظر السفر فيروس كورونا كوفيد19

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