عمان: الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن الأردنيين بعد تحسن المؤشرات الوبائية
عمّان - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر رسمياً رفع قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا المفروضة على الأردن اعتباراً من اليوم الخميس.
وأوضحت وزارة الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن هذا القرار يأتي نتيجة تحسن المؤشرات الوبائية في الأردن، والاتصالات والجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة وسفارات المملكة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
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