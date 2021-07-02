عمان: الاتحاد الأوروبي يرفع قيود السفر عن الأردنيين بعد تحسن المؤشرات الوبائية

عمّان - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أن مجلس الاتحاد الأوروبي قرر رسمياً رفع قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا المفروضة على الأردن اعتباراً من اليوم الخميس.

وأوضحت وزارة الخارجية - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن هذا القرار يأتي نتيجة تحسن المؤشرات الوبائية في الأردن، والاتصالات والجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة وسفارات المملكة مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.