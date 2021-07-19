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اليابان تخطط لإقالة نائب سفيرها في سول لتصريحاته غير اللائقة بحق رئيس كوريا الجنوبية

07:41 م الإثنين 19 يوليه 2021
اليابان تخطط لإقالة نائب سفيرها في سول لتصريحاته غير اللائقة بحق رئيس كوريا الجنوبية

اليابان

طوكيو - (أ ش أ):

قال مصدر حكومي ياباني، اليوم الإثنين، إن اليابان تخطط لإقالة نائب السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية بعدما أدلى بتصريحات غير لائقة إزاء الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، تستهين بجهوده في تحسين العلاقات بين سول وطوكيو.

وذكرت صحيفة (ماينيتشي) اليابانية أن تصريحات هيروهيسا سوما نائب السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية أغضبت سول، كما قرر الرئيس مون عدم زيارة اليابان لحضور حفل افتتاح أولمبياد طوكيو الجمعة المقبلة.

وأفاد التلفزيون الكوري الجنوبي "جي تي بي سي" أن دبلوماسيا يابانيا سخر بعبارات نابية من تعبير الرئيس مون، عن تطلعه للقاء رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا وقال إن طوكيو "ليس لديها مساحة للاهتمام بالعلاقات مع سول" حاليا.

من جهته، انتقد سوجا تصريحات المسئول الياباني ووصفها بأنها "غير لائقة تمامًا"، متعهدًا بالسعي لمواصلة إجراء الحوار مع سول.

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اليابان السفير الياباني لدى كوريا الجنوبية الرئيس الكوري الجنوبي طوكيو سول

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