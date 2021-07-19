أزمة المياه في إيران: أنباء عن اشتباك بين قوات الأمن ومتظاهرين في محافظة خوزستان

طهران- (بي بي سي):

تفيد تقارير ورادة من إيران بأن قوات الأمن اشتبكت مع متظاهرين خلال الليل في جنوب غربي البلاد.

وخرجت مظاهرات في أماكن عدة من محافظة خوزستان احتجاجا على النقص الحاد في المياه في المنطقة التي تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 50 عاماً.

وأظهرت لقطات التقطت على ما يبدو من مدينة سوسنرد ضابطا يطلق عيارات نارية من مسدس في الهواء، وكان هناك صوت طلقة أخرى على الأقل أثناء فرار المتظاهرين.

وأقر مسؤولون بأن شخصا واحدا قتل خلال أيام من الاضطرابات التي اندلعت في المنطقة، بينما تقول تقارير أخرى إن شخصين قتلا.