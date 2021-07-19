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طالبان: دبلوماسيون أجانب في أفغانستان يطالبون بوقف التقدم العسكري للحركة المتشددة

01:24 م الإثنين 19 يوليه 2021
طالبان: دبلوماسيون أجانب في أفغانستان يطالبون بوقف التقدم العسكري للحركة المتشددة

حركة طالبان

كابول- (بي بي سي):

دعت 15 بعثة دبلوماسية في أفغانستان، إلى إنهاء عاجل للحملة العسكرية التي تشنها حركة طالبان والتي هيمنت بها سريعا على مساحات واسعة على الأرض، مستغلة الفراغ الناجم عن رحيل القوات الأجنبية وعدم قدرة القوات الحكومية على التصدي الكامل لها.

وتأتي هذه الدعوة غداة فشل اجتماعات عقدت في قطر في التوصل إلى هدنة بين طرفي النزاع الأفغاني.

وأوضح عددُ من السفارات الأجنبية في العاصمة كابول، بينها سفارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن طالبان لا تبدو عازمة على دعم الحل التفاوضي لنزاعها مع الحكومة، على عكس ما أدعاه مسلحوها، مع التأكيد على أنها اقترفت أعمال تشريد للسكان المدنيين، في خضم حملتها الميدانية، بالإضافة إلى وقوع خسائر بشرية باهظة.

وكان زعيم حركة طالبان هيبة الله أخوند زاده أعلن يوم أمس الأحد أن جماعته المسلحة تؤيد تسوية سياسية للنزاع في افغانستان.

ويقول المراسلون إن استمرار الخلافات الجوهرية بين الجانبين، الحكومة وطالبان، حول الطريقة التي ينبغي أن تُحكم بها البلاد مستقبلاً، يعوق التقدم على مسار الحل السياسي.

هذا المحتوى من

حركة طالبان أفغانستان دبلوماسيون أجانب القوات الأجنبية

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