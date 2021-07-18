وزير الخارجية ونظيره الصيني يوقعان اتفاقا لإنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة

القاهرة- (أ ش أ):

وقع وزير الخارجية سامح شكري، ومستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج ييّ، اليوم الأحد، بمدينة العلمين، اتفاقا لإنشاء لجنة التعاون الحكومية المشتركة.

أعلن ذلك السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال حافظ إن الوزيرين شاهدا "الفيلم القصير الخاص بالإنتاج المشترك للقاح سينوفاك".

كان شكري قد عقد - في وقت سابق اليوم - جلسة مباحثات رسمية مع وزير خارجية الصين، تناولت تعزيز التعاون بين الجانبين في عدة مجالات، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.