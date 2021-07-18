فيتنام تشدد إجراءات التباعد الاجتماعي اعتبارًا من غد

هانوي- (أ ش أ):

أعلنت السلطات الفيتنامية، اليوم الأحد، أن العاصمة الفيتنامية هانوي ستفرض إجراءات تباعد اجتماعي أكثر صرامة اعتبارًا من يوم غد الاثنين، خاصة وأن المدينة تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

وذكرت السلطات ــــ في بيان نقلته وكالة الأنباء الفيتنامية ـــ أنه سيتم وقف جميع الخدمات غير الأساسية حتى إشعار آخر.. فضلا عن تعليق خدمات النقل العام للركاب من وإلى المقاطعات المتضررة من الوباء.

وأضافت أنه ينبغي حث المواطنين على البقاء في منازلهم وعدم مغادرتها إلا عند الضرورة.