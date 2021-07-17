اليمن يطالب بضغط دولي على الحوثيين لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين

عدن - (أ ش أ):

أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الارياني، استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من إيران في عرقلة تنفيذ اتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين رغم مرور ثلاثة أعوام على الاتفاق.

وأوضح الارياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم السبت، أن مليشيا الحوثي تواصل عرقلة تنفيذ الاتفاق دون أي اكتراث للاعتبارات الإنسانية وتردي الحالة الصحية لمئات المختطفين جراء ظروف اعتقالهم في معتقلاتها غير القانونية، ومعاناة أسرهم وأهاليهم‏.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بمسئولياتهم القانونية والإنسانية والأخلاقية وممارسة ضغوط حقيقية على مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ فوري وغير مشروط لاتفاق السويد بخصوص تبادل كافة الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل" ووضع حد لمأساتهم، ولم شملهم بأهاليهم.