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كابول تستدعي السفير الباكستاني لديها بعد تعرض ابنة السفير الأفغاني في إسلام اباد للتعذيب

08:43 م السبت 17 يوليه 2021
كابول تستدعي السفير الباكستاني لديها بعد تعرض ابنة السفير الأفغاني في إسلام اباد للتعذيب

منصور أحمد خان

كابول - (أ ش أ):

استدعت وزارة الخارجية الأفغانية، السفير الباكستاني في كابول، منصور أحمد خان، اليوم السبت وذلك على خلفية تعرض "سلسيلا اليخيل"، ابنة السفير الأفغاني في إسلام أباد، للتعذيب.

وعبرت الخارجية الأفغانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية - عن قلقها العميق بشأن الحادث الذي وقع في إسلام أباد.

وأضافت أنه تم تسليم خطابا للسفير الباكستاني لدى كابول، وطُلب منه نقل مخاوف الحكومة الأفغانية إلى خارجية باكستان، لتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة، كما وصفت الحادث بأنه لا يغتفر.

وقال السفير الباكستاني في كابول بعد ساعات من استدعائه - في تغريدة على تويتر - إن "رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، أمر وزارة الداخلية بالاستفادة من جميع المصادر للقبض على مرتكبي الحادث"، مضيفا إنه يجب إيلاء الأولوية القصوي للتحقيق في الحادث.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية - في بيان اليوم - إن شرطة إسلام أباد بدأت التحقيق في الحادث، لتعقب الجناة والقبض عليهم.

جدير بالذكر أن ابنة السفير الأفغاني في إسلام أباد، سلسيلا اليخيل، تعرضت للتعذيب على أيدي مسلحين مجهولين أثناء ركوبها سيارة أجرة.

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منصور أحمد خان وزارة الخارجية الأفغانية إسلام اباد كابول

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