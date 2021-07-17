Masrawy logo white

الحكم على "سفاح هوليوود" بالإعدام

03:30 م السبت 17 يوليه 2021
الحكم على "سفاح هوليوود" بالإعدام

ينفي غارغيولو التهمة رغم شهادة إحدى النساء اللواتي

واشنطن- (بي بي سي):

حكم على قاتل يحمل لقب "سفاح هوليوود" بالإعدام بتهمة قتل امرأتين.

وقد بكى أقرباء ضحيتيه حين نطق القاضي بالحكم على مايكل غارغيولو في مدينة لوس أنجيليس الجمعة.

وكان القاتل قد طعن كلا من أشلي إيليرين البالغة من العمر 22 عاما وماريا برونو، 32 عاما في منزليهما في كاليفورنيا.

وقد ألقي القبض على غارغيولو بعد قيامه بمحاولة ارتكاب جريمة قتل ثالثة، كانت ستذهبت ضحيتها ميشيل ميرفي التي قاومت المعتدي الذي غادر مكان الجريمة لكنه ترك وراءه آثار دماء، مما مكن الشرطة من تعقبه.

وانهارت ميرفي في جلسة النطق بالحكم الجمعة وأخبرت المحكمة أن قضاء الليل وحيدة أصبح يسبب لها خوفا، حتى بعد مرور عقد على الحادث.

وحكم على غارغيلو بتهمتي قتل وتهمة محاولة القتل عام 2019، لكنه ما زال يصر على براءته.

ويتوقع أن يواجه الآن محاكمة في إلينوي، حيث يواجه تهمة إضافية بقتل امرأة في الثامنة عشرة عام 1993.

وقد جذبت جرائم القتل التي وقعت في كاليفورنيا اهتماما عالميا لأن الضحية إليرين كانت على وشك مواعدة الممثل اشتون كوتشر في الليلة التي قتلت فيها في فبراير/شباط عام 2001.

وأدلى الممثل بشهادته وقال إنه طرق باب منزل إليرين في هوليوود، وحين لم تفتح نظر إلى الداخل عبر النافذة ورأى ما ظنه بقاع نبيذ على الأرض.

ووجدت رفيقة إليرين في السكن جثتها في اليوم التالي.

وقال كوتشر للمحكمة إنه أصيب بانهيار حين علم بمقتل إليرين.

وفي عام 2005 قتل غارغيولو برونو ، وهي أم لأربعة أطفال ، في ديسمبر، حيث قام بتقطيع أوصالها بسكين بينما كانت نائمة، كما قال الادعاء.

وبعد مضي ثلاث سنوات استيقظت ميرفي في شقتها في سانتا مونيكا لتجد غارغيولو جاثما فوقها حيث طعنها بسكين، لكنها تمكنت من مقاومته.

وكانت شاهدا رئيسيا في المحاكمة.

وقال القاضي لاري بول أثناء النطق بالحكم "في هذه الحالة، أينما ذهب غارغيولو تبعه الموت والدمار".

وقد يمضي وقت طويل قبل تنفيذ حكم الإعدام في غارغيولو، حيث نفذ آخر حكم إعدام في كاليفورنيا عام 2006، وحظر تنفيذ أحكام أخرى عام 2019 بقرار من الحاكم الديمقراطي غافين نيوسوم.

هذا المحتوى من

واشنطن سفاح هوليوود مايكل غارغيولو لوس أنجيليس

الخبر التالى:

غضب في انجلترا بعد تمديد القيود المفروضة على العائدين من فرنسا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مبادرة التمويل العقاري| الإسكان تعلن طرح شقق جديدة بـ"دار مصر وجنة وسكن مصر"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا