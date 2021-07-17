إصابة 16 شخصا في حادث حافلة في أوكرانيا

موسكو- (د ب أ):

أصيب 16 شخصا على الأقل في أوكرانيا، عندما انحرفت حافلة المسافات الطويلة التي كانوا يستقلونها ، عن الطريق وسقطت في حفرة.

وقالت سلطات كييف إن الحافلة كانت تقل 40 راكبا، وسقطت على أحد جانبيها الليلة الماضية.

وأضافت السلطات أنه تم إخراج عشرة أشخاص من الحافلة، التي كانت في طريقها من كييف إلى مدينة روكلو في بولندا. ووقع الحادث بالقرب من مدينة لفيف بغرب أوكرانيا.

ولم يتضح في بادئ الأمر سبب الحادث.

وفي حادث منفصل وقع الليلة الماضية، لقي شخصان حتفيهما ، عندما سقطت مروحية بالقرب من مدينة "أوديسا" الأوكرانية. والمروحية تابعة لشركة زراعية.