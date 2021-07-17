Masrawy logo white

إصابة 16 شخصا في حادث حافلة في أوكرانيا

11:21 ص السبت 17 يوليه 2021
إصابة 16 شخصا في حادث حافلة في أوكرانيا

أرشيفية

موسكو- (د ب أ):

أصيب 16 شخصا على الأقل في أوكرانيا، عندما انحرفت حافلة المسافات الطويلة التي كانوا يستقلونها ، عن الطريق وسقطت في حفرة.

وقالت سلطات كييف إن الحافلة كانت تقل 40 راكبا، وسقطت على أحد جانبيها الليلة الماضية.

وأضافت السلطات أنه تم إخراج عشرة أشخاص من الحافلة، التي كانت في طريقها من كييف إلى مدينة روكلو في بولندا. ووقع الحادث بالقرب من مدينة لفيف بغرب أوكرانيا.

ولم يتضح في بادئ الأمر سبب الحادث.

وفي حادث منفصل وقع الليلة الماضية، لقي شخصان حتفيهما ، عندما سقطت مروحية بالقرب من مدينة "أوديسا" الأوكرانية. والمروحية تابعة لشركة زراعية.

أوكرانيا حادث حافلة موسكو مدينة روكلو

الخبر التالى:

الصين تعتبر أن انفجار الحافلة في باكستان "اعتداء" وترسل محققين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
81

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

986

متعافون اليوم

283490

إجمالي الإصابات

16425

إجمالي الوفيات

221516

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| "عودة طاهر".. تشكيل الأهلي المتوقع لنهائي دوري الأبطال

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا